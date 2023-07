Clément Beaune annonce de nouvelles taxes : les billets d’avion seront plus chers

La dette publique française a atteint des niveaux records cette année. Par conséquent, le gouvernement multiplie les mesures pour faire des économies, mais aussi pour « remplir » les caisses de l'État. Pour y arriver, il prospecte les secteurs dans lesquels il peut encore « glaner des sous ». C'est dans ce contexte que le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé l’intégration de nouvelles taxes dans le budget 2024.

La France veut réduire ses dettes publiques et son déficit. Dans cet élan, le gouvernement qui n'a pas beaucoup de marges de manœuvre se tourne vers l'instauration de nouvelles taxes pour renflouer les caisses de l'État. C'est dans ce sens que le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé le 28 juillet sur France Inter le projet de taxer davantage les sociétés concessionnaires d’autoroutes et les compagnies aériennes dans le budget 2024. De nouvelles taxes qu'il explique par le besoin de financer la transition écologique.

Ainsi, Clément Beaune a répondu à une question sur les gains en nette augmentation des sociétés d'autoroutes et la possibilité de les taxer davantage : « oui, je le souhaite » en ajoutant. « Le Conseil d’État nous a dit qu’il est possible de demander une contribution supplémentaire aux sociétés d’autoroute, dans le respect des contrats ».

Le secteur aérien taxé : les billets d'avion seront plus chers

Le ministre explique également que ces sociétés « peuvent contribuer à l’effort national qu’on fait pour la transition écologique et le pouvoir d’achat » en précisant que la mesure serait intégrée dans le budget 2024 présenté à l’automne.

Par ailleurs, les sociétés d'autoroutes ne seront pas les seules à être concernées par de nouvelles taxes. Le secteur du transport aérien est aussi dans le viseur du gouvernement. Ce secteur, dont les prix sont parfois plus attractifs que le train sur la longue distance, défavorise le secteur ferroviaire.

Pour inciter les Français à voyager en train, le ministre annonce donc « une taxation supplémentaire des billets d’avion ». Il souligne que cette mesure ne sera pas prise « pour le plaisir ». Clément Beaune explique que « le choix entre le train et l’avion est biaisé. L’avion a historiquement des avantages » comme l’exemption de taxes sur le kérosène.

« Donc on rééquilibre d’une part et d’autre part, si on veut financer tous ces investissements, 100 milliards d’euros (…) dans le ferroviaire en France : plus de trains, un réseau rénové, on a besoin de ces investissements, eh bien, il faut que chacun contribue, les sociétés d’autoroutes, par exemple, et y compris le transport aérien », a ajouté le ministre.

Il faut dire que cette taxe aura un grand impact sur les billets d'avions. Les Français payeront désormais ces billets encore plus chers que cette année qui a connu une nette augmentation des tarifs sur les transports aériens.