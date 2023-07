Classement des passeports : le français très puissant, l’algérien, le tunisien et le marocain à la traine

Les passeports révèlent la force et le rayonnement des pays dans le monde. Les citoyens de certaines nations ont la possibilité de voyager presque partout sans visa alors que d'autres sont limités et doivent batailler pour avoir le fameux sésame qui leur permet d'en visiter d'autres. Le cabinet britannique, Henley & Partners, établi régulièrement un classement des passeports selon les possibilités qui s'offrent à ceux qui les détiennent.

Dans le dernier en date, publié le 18 juin, ce cabinet révèle que le passeport japonais, qui occupait la première place, a reculé à la 3ᵉ avec 189 destinations sur les 227 du monde sans visa. C'est le passeport de Singapour qui monte en puissance et prend la tête du classement avec 192 destinations sans visa.

Il est suivi par l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui se partagent la 2ᵉ place, avec 190 destinations sans visa. Pour la dernière place, l'Afghanistan, reste la lanterne rouge, classé 103ᵉ, avec seulement 27 pays sans visas.

Quel classement pour le passeport français ?

Le passeport français, de par le rayonnement du pays et la place de son économie et diplomatie dans le monde, reste un passeport très fort. D'ailleurs, les Français peuvent voyager presque partout dans le monde. En effet, il occupe la 3ᵉ place avec l'Australie, la Finlande, le Japon, le Luxembourg, la Corée du Sud et la Suède. Les Français peuvent ainsi entrer dans 189 pays dans le monde sans visa.

Algérie, Maroc et Tunisie : où se positionnent leurs passeports ?

Pour ces pays de l'Afrique, le passeport tunisien et le mieux placé. Il occupe la 70ᵉ position, ayant avancé de six places par rapport au début de l'année. Le détenteur du passeport tunisien peut ainsi se rendre dans 71 pays sans visa, dont un seul en Europe, à savoir la Turquie.

En ce qui concerne le passeport marocain, il n'arrive pas très loin derrière le tunisien. L’indice de Henley & Partners le place, en effet, au 73ᵉ rang, soit sept places de mieux que le classement du début de l'année. Les citoyens marocains peuvent voyager avec leur passeport sans visa vers 67 pays, mais uniquement en dehors de l’Europe.

Pour sa part, le passeport algérien se retrouve au 83ᵉ rang de ce classement mondial. Il gagne sept places par rapport au classement du début de l'année, où il était 90ᵉ, et 11 place par rapport au classement de 2022. Ce document permet aux Algériens de ne voyager que dans 53 pays sans avoir recours à un visa préalable.

Cependant, il faut souligner que les Algériens ne peuvent voyager sans visa qu'en Afrique avec 25 destinations et en Amérique du Sud. Mais ils ne peuvent voyager en Europe qu'en ayant obtenu un visa au préalable, toujours selon ce classement.