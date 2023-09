Chèque énergie de 250 euros pour la région Paca : le versement a commencé

Partager sur : 15 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Environ 100 000 foyers situés dans le sud de la France vont profiter de chèques énergie de 250 euros. Des subventions, financées par l'Union européenne, ont été lancées pour apporter un soutien financier en ces temps difficiles. C'est le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui est à l'origine de cette initiative, baptisée « Coup de pouce énergie ».

À qui s'adresse ce chèque énergie ?

Renaud Muselier a su mettre à profit les opportunités européennes pour aider les citoyens à surmonter les défis économiques actuels. « Voilà l'Europe qui sert si on sait s'en servir. Une aide de 250 euros, c'est concret, simple et réactif », s'est-il félicité. Néanmoins, pour être éligible à ce chèque énergie régional, il faut répondre à certains critères de ressources. L'initiative, qui cible les Français touchés par l'inflation et la diminution du pouvoir d'achat, dispose d'un budget substantiel de 25 millions d'euros. Les bénéficiaires recevront une somme de 250 euros par personne.

Le « Coup de pouce énergie » impose évidemment des conditions de revenu pour l'éligibilité. Le revenu annuel d'une personne seule ne doit pas excéder 13 242 euros. Pour un couple avec un enfant, ce plafond est fixé à 19 863 euros. Les critères peuvent varier selon la taille de la famille. En outre, les candidats doivent fournir certains documents pour prouver leur identité, ainsi qu'un titre de séjour valide s'ils ne sont pas citoyens français. Ils devront également présenter un avis d'imposition récent et une preuve de résidence.

Le versement s'étalera jusqu'au 22 novembre

S'agissant des demandes, elles peuvent être faites en ligne. L'aide sera directement versée sur le compte bancaire des bénéficiaires une fois la demande validée. Cette aide est accessible depuis le 19 septembre jusqu'au 22 novembre 2023. Près de 100 000 foyers, s'étendant des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes, pourront bénéficier de cette aide, particulièrement bienvenue en cette période de dépenses liées à la rentrée scolaire et à l'approche de la saison hivernale.

Par ailleurs, concernant le chèque énergie gouvernemental, après plusieurs semaines de spéculations, la Première ministre, Elisabeth borne, a annoncé, lors de la présentation du plan du gouvernement pour lutter contre la pauvreté baptisé « Pacte des solidarités », que ce chèque était maintenu. Pour l'heure, on ignore la date de son déploiement.