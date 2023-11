Carburants : pourquoi les prix restent élevés malgré la chute des prix du pétrole ?

117 Partages WhatsApp

Les marchés pétroliers sont entrés dans une période d'incertitude. Les prix de l'or noir se sont effondré ces derniers temps. Toutefois, cette chute n'est pas encore perceptible sur les prix des carburants en France. En effet, ils demeurent élevés malgré le recul des cours du pétrole. Mais pourquoi ?

Ces derniers jours, les prix du pétrole ont connu une chute considérable. Ils sont à leurs plus bas niveaux depuis des mois. Le baril de Brent est cédé à 80,92 USD et le brut américain West Texas Intermediate est passé en dessous des 80 USD. Plus précisément, il est cédé à 75,86 USD.

Le pétrole est donc impacté par la morosité du climat économique mondial. Les plus grandes économies du monde n'arrivent pas en effet, à sortir de l'engrenage du recul de la croissance. Les prix sont également à la baisse en raison des records des stocks américains, ainsi que de la production de ce pays. Un constat rejeté par l'organisation des pays producteurs du pétrole qui affirme que « Les données récentes confirment la solidité des grandes tendances de la croissance mondiale et la bonne santé des fondamentaux du marché pétrolier ».

Les prix des carburants restent élevés

Malgré la chute importante des prix du pétrole, les carburants en France restent très chers. Cette baisse n'a-t-elle pas impacté leurs prix ? Pour répondre à cette question, il faut souligner que les tarifs à la pompe ont un lien direct avec les cours du pétrole. Cependant, les prix appliqués actuellement en France sont aussi le résultat des mesures décidées par le gouvernement en collaboration avec les distributeurs. Ils sont donc en dessous de la réalité du marché, étant le fruit de la vente à prix coûtant et du plafonnement des prix par plusieurs distributeurs.

Un litre de sans-plomb 98 coûte en moyenne 1,9247 euro, soit presque le même prix que la semaine dernière. La tendance est similaire pour le sans-plomb 95 (1,8837 euro) et l’E10 (1,8436 euro). De son côté, le gazole est cédé à 1,8384 euro. Il a légèrement reculé, passant ainsi sous le prix de l’E10 pour la première fois en un mois et demi. Le gasoil est donc le carburant qui a connu un net recul avec quatre centimes en à peine sept jours.

Ainsi, sur toute l'année 2023, le tarif du SP-98 a progressé de 1,4 %, celui du SP-95 de 2 % et celui de l’E10 de 1,8 %. Seul le gasoil a reculé de 3,6 %. Les prix restent donc élevés, alors que le pétrole a reculé d'une manière significative cette année.