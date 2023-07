Alerte canicule en France : 9 départements placés en vigilance orange

Météo France vient d'émettre une alerte canicule sur 9 départements placés ce jeudi en vigilance orange en raison des fortes chaleurs qui vont y sévir. Une alerte similaire a aussi été publiée pour ces mêmes départements durant la journée d’hier. Il faut dire que cet été s’impose déjà comme l’un des plus chauds jamais enregistrés, et la France ne fait exception aux vagues de canicule et au manque d’eau qui en découle.

En effet, les habitants de neuf départements du sud de la France sont priés de rester vigilants et de ne pas s’exposer aux fortes chaleurs de ce jeudi 20 juillet. Il est question des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse, du Var, des Alpes-Maritimes, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces régions restent sous vigilance « orange » canicule.

La canicule va persister en France

Cette alerte n’est pas la première du genre depuis le début de la saison estivale. Il faut rappeler aussi que plusieurs départements sont actuellement sous le coup de restrictions d’eau, en raison de la sécheresse. Météo France a précisé que les températures resteront élevées durant cette période d’alerte, notamment la nuit où les minimales seront comprises entre 22 et 26 degrés Celsius.

La France n’est cependant pas le seul pays européen à être touché de plein de fouet par des vagues de chaleur intenses durant ce mois de juillet. L’Espagne et l’Italie ont enregistré ces derniers jours des températures allant jusqu’à 43 degrés.

Les températures s’envolent dans le monde entier

Les températures s’envolent dans le monde entier cet été. En Chine, en Grèce, en Afrique du Nord ou encore aux États-Unis, les chaleurs ont côtoyé les 50 degrés. Pire, la Grèce est en proie à des dizaines d’incendies que les pompiers peinent à maîtriser. Le constat en France est pour l’heure moins accablant, mais les températures restent tout de même au-dessus des moyennes de saison.

Dans ce contexte de grandes chaleurs, il est recommandé d’éviter de s’exposer aux rayons du soleil durant les heures les plus chaudes de la journée. Il faut également boire au moins 1,5 litre d’eau durant la journée. Veiller à rester au moins 3 heures dans la journée dans un endroit frais est aussi important, tout comme il sera utile de se munir d’un brumisateur, ventilateur et autre climatiseur. Enfin, une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes malades durant cette période de canicule.