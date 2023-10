CAF : voici la date du versement de la prime d’activité

2 Partages Facebook

Le jeudi 5 octobre, la prime d'activité sera versée aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants qui perçoivent les revenus les plus modestes. Cette aide a pour but de compléter les petits salaires afin de renforcer le pouvoir d'achat de cette catégorie de travailleurs.

Les bénéficiaires de la prime d’activité la recevront le 5 octobre prochain. Cette prestation sociale arrivera ainsi dans les foyers de beaucoup de Français, puisque plusieurs catégories de travailleurs sont concernées, notamment les salariés et les travailleurs indépendants. Le montant de cette allocation mise en place en 2015 peut atteindre les 598 euros, mais pour y avoir droit, il faut remplir plusieurs conditions.

Dans le détail, la prime d’activité est versée sous condition de revenus, mais pas que. Pour bénéficier de cette aide financière, il faut être âgé d’au moins 18 ans et avoir une activité de salarié ou d’indépendant. Le montant perçu diffère selon la composition du foyer et les revenus du ménage. Par exemple, une personne seule pourra percevoir 595,25 euros, tandis qu’un couple sans enfants touchera 892,88 euros. Un barème forfaitaire permet de calculer avec exactitude le montant de cette aide et tient compte de plusieurs paramètres que l’on peut résumer ainsi : prime d’activité = (montant forfaitaire éventuellement majoré + 61 % du montant des revenus professionnels + bonifications individuelles éventuelles) - les ressources prises en compte du ménage.

Prime d’activité : les plafonds de salaires à ne pas dépasser pour y être éligible

Il faut savoir que la prime d'activité est une allocation sociale dégressive. Une note de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees) explique que le barème de la prime est structuré de manière à encourager la reprise d'une activité rémunérée : pour chaque euro supplémentaire gagné par le biais de l'activité professionnelle, la prime ne diminue que de 39 centimes, tandis qu'une augmentation d'un euro des autres revenus réduit d'autant le montant de la prime.

Le salaire maximal pour être éligible à la prime d'activité est fixé à 1 885 € par mois pour un individu salarié, sans personne à charge ni soutien pour le logement. Suite à l'augmentation du SMIC en avril 2023, ce seuil se rapproche de la barre des 2 000 €. Il faut souligner que cette limite concerne exclusivement les revenus provenant d'une activité professionnelle. Ainsi, les prestations sociales et les pensions sont exclues. Pour les couples, les seuils de cette aide varient selon la situation familiale, le nombre d'enfants à charge et les revenus totaux du foyer. Toutefois, la formule complexe de cette allocation fixe ces plafonds uniquement pour ceux qui perçoivent exclusivement des revenus issus de l'activité professionnelle.