CAF : le nombre des bénéficiaires du RSA et de l’ASS chute en Normandie

D'après les récents chiffres publiés par l'Insee, le nombre de bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) a connu une régression en 2022 au niveau de la Normandie, ainsi que dans la Manche.

Pourquoi le nombre d'allocataires du RSA a baissé en Normandie

Le revenu de solidarité active (RSA) est une aide offerte par la Caisse d'allocations familiales (CAF) aux personnes à faible revenu. Il peut également profiter aux moins de 25 ans sous certaines conditions. Il est accessible notamment aux jeunes actifs de 18 à 24 ans, à condition qu'ils soient des parents isolés, ou qu'ils aient exercé une activité professionnelle pour une durée bien précise.

Vers la fin de l'année 2022, la Normandie comptait un nombre de 80 570 bénéficiaires du RSA. Un chiffre qui monte à 161 720 si l'on compte les enfants et conjoints appartenant aux foyers des bénéficiaires, ce qui représente 5% de la population de la région. On constate, par ailleurs, une proportion plus élevée en Seine-Maritime, qui atteint 7%. Dans la Manche, ce chiffre est beaucoup plus bas avec un taux de 3%. Il est important de noter que les allocataires sont principalement de sexe féminin (48%, dont 31% avec enfants). Le reste (38 %) sont des hommes sans enfants à charge.

Pour rappel, le nombre de bénéficiaires du RSA avait reculé de 6 % une première fois en Normandie. C'était en 2021, année de la reprise économique après la crise du Covid-19. En 2022, ce taux a, une nouvelle fois, régressé, avant de connaître une hausse minime, pour atteindre un taux de -3% à la fin de l'année. La chute a été plus significative dans la Manche, avec -2%, et dans le Calvados (-4%).

Augmentation des bénéficiaires de la prime d'activité

Outre le RSA, d'autres allocations sociales ont vu le nombre de leurs bénéficiaires chuter, à l'instar de l'ASS. Cette aide profite aux personnes n'ayant plus le droit de bénéficier des allocations chômage. En Normandie, le nombre de chômeurs bénéficiant de l'ASS a chuté de 17%, contre 15% en France. Une baisse due à l'amélioration du marché du travail, qui a permis aux demandeurs d'emploi de trouver des postes intéressants.

D'autre part, la prime d'activité a atteint des sommets, avec un nombre de foyers bénéficiaires de 235 090, soit 14% de la population, contre 13 % au niveau national. Dans la Manche, ce taux atteint les 12%. En l'espace d'une année, le nombre d'allocataires touchant la prime d'activité a augmenté de 4% en Normandie et en France métropolitaine de manière générale. Dans la Manche, la hausse se situe à 3%. Cela « s’explique par une hausse générale de l’emploi et une diminution du taux de chômage en Normandie », précise l'Insee.