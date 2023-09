Inflation : Bruno Le Maire « récuse cette idée qu’il y a un appauvrissement de la société »

Partager sur : 30 Partages Facebook

Les Français sont de plus en plus pauvres. Des familles entières se retrouvent dans une situation de vulnérabilité accrue en raison du recul de leur pouvoir d'achat ces derniers temps. Plusieurs éléments confortent ce constat partagé par de nombreux Français anonymes et également des experts en économie.

Cependant, au sein du gouvernement, la réalité est autre. Bruno Le Maire a récemment affirmé que l'économie du pays affichait de solides performances et était en voie de croissance, en créant des emplois de meilleure qualité. Cette déclaration va à contre-courant des études faites sur la situation économique des Français et de leur pouvoir d'achat.

En effet, il suffit de voir la demande croissante que les associations caritatives, telles que les Restos du cœur, enregistrent ces derniers. La situation de ces associations qui viennent en aide aux Français dénote le degré du recul du pouvoir d'achat. Les Français font effectivement appel aux Restos de cœur, aux banques alimentaires et d'autres associations en raison de leur précarité croissante.

Bruno Le Maire semble vivre dans un monde parallèle !

Bruno Le Maire, lors de son interview accordée à Franceinfo, a tenu un discours diamétralement opposé à ce constat partagé notamment par ces associations caritatives. Il affirme que la situation économique des Français n'est pas aussi alarmante qu'on puisse le prétendre. D'ailleurs, il a d'ores et déjà pris l'initiative de « demander » aux employeurs d'augmenter les salaires des Français pour faire face à l'inflation. C'est une initiative qui sans doute n'a été saluée que par le camp présidentiel.

En outre, les déclarations de Bruno Le Maire sur les différentes associations venant en aide aux plus démunies, à l'image des Restos du cœur, ne correspondent pas à la réalité selon les observateurs. Le ministre indique que les bilans économiques de la France sont positifs, mais félicite la générosité des associations qui, grâce à elles, la France tient encore debout ! « La France tient parce qu’il y a des associations, parce qu’il y a des bénévoles, parce qu’il y a les Restos du Cœur, elle tient par ce qu’il y a de la générosité individuelle », affirme-t-il.

« Notre responsabilité, c’est de leur offrir des solutions sur les prix alimentaires », soutient Le Maire qui rappelle que « permettre aux associations de remplir leur rôle et de sortir le maximum de personnes de la pauvreté dans les mois qui viennent » est le devoir du gouvernement. Voilà pourquoi « nous permettrons aux Restos et à toutes les banques alimentaires de fonctionner sans soucis et sans difficulté », martèle-t-it, comme s'il voulait tirer la couverture vers le gouvernement et s'attribuer le mérite de la mobilisation des associations.

Le taux de pauvreté en France bat tous les records !

Bruno Le Maire « récuse (donc) cette idée qu’il y a un appauvrissement de la société française ». Les chiffres annoncés par le Secours populaire disent le contraire. En effet, dans la France de Macron, les classes moyennes sont en dégringolade. Imposer des taxes aux plus riches pour assurer la sécurité financière des classes défavorables n'est qu'un leurre. On en a pour preuve les chiffres accablants du secours populaire : plus d’un Français sur 3 ne mange plus à sa faim, près d’une famille sur 2 a du mal à répondre aux besoins de ses enfants.

Aujourd'hui, pour se nourrir, le budget grimpe à plus de 25 % par rapport à janvier 2022. Sans parler des prix des fournitures scolaires qui crèvent le plafond (+11% par rapport à 2022). Ce n'est, en effet, que le reflet d'une gestion économique du pays qui enrichit davantage les riches et appauvrit davantage les pauvres.