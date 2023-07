Impôts : les avantages dédiés aux seniors pour renforcer leur pouvoir d’achat

Différents dispositifs sont mis à la disposition des seniors pour les aider à améliorer leur pouvoir d’achat. Il est donc utile de connaître ces niches fiscales qui contribuent sensiblement à améliorer la situation financière des personnes âgées, à l’heure où la cherté de la vie complique l’existence de beaucoup de Français.

L'abattement et les réductions d'impôts pour les dons des séniors

Le premier dispositif à connaître et dont peuvent profiter les plus de 65 ans qui ont des revenus modestes est l'abattement pour personnes âgées. Il s'agit d’un dispositif fiscal qui permet aux seniors de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le montant de cet abattement va dépendre des ressources et de la situation familiale et peut atteindre les 2620 euros.

Par ailleurs, les personnes âgées ont également la possibilité de profiter des avantages fiscaux en faisant des dons à des organismes d'intérêt général ou à des associations reconnues d'utilité publique. En effet, les dons effectués à ces entités permettent de bénéficier d'une réduction d'impôts équivalente à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Les personnes âgées qui recrutent un employé à domicile pour les assister dans leurs tâches quotidiennes, telles que le ménage, le jardinage, l'aide aux personnes âgées, etc., peuvent bénéficier d'un avantage fiscal sous forme de crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Ce dernier correspond à 50% des dépenses engagées, avec un plafond annuel fixé.

Exonération sur les taxes d'habitation et réduction d’impôts pour les investissements locatifs pour les seniors

Les personnes âgées peuvent par ailleurs bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation dans certaines conditions. Pour être éligible, il faut avoir 60 ans ou plus, ne pas être assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et avoir des revenus modestes (une réduction automatique de 100 € s'applique si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 11 885 € pour une personne seule).

Elle s'applique également aux personnes résidant dans des établissements spécialisés, tels que les maisons de retraite.De plus, les personnes âgées qui optent pour l'investissement dans l'immobilier locatif peuvent profiter d'avantages fiscaux grâce à des mécanismes, tels que la loi Pinel ou le dispositif Censi-Bouvard. Ces derniers offrent la possibilité de diminuer le montant de l'impôt sur le revenu en échange d'un investissement dans un logement neuf destiné à la location.

Quant aux seniors résidant dans un Ehpad, ils peuvent aussi obtenir une réduction d'impôt pouvant atteindre 25% des frais d'hébergement engagés, avec un plafond annuel de 10 000 euros.