CAF : quelles sont les raisons qui justifient une diminution du montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) ?

Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une aide appelée allocation adulte handicapé (AAH). Elle leur permet d'alléger les charges liées à leurs soins, mais aussi à leurs besoins quotidiens. Elle est versée par la CAF et la MSA, tout en veillant à ce que les bénéficiaires de cette aide remplissent certains critères d'éligibilité, dont le plus important est le degré d'autonomie de chaque personne.

Dernièrement, plusieurs changements significatifs ont été apportés à cette allocation, notamment en termes de déconjugalisation et de traitement des revenus. En parallèle, certains cas spécifiques ont vu le jour où une diminution de l'AAH est envisageable.

Qui profite de l'allocation adulte handicapé ?

L'Allocation adulte handicapé est une forme d'aide financière que les personnes aux besoins spécifiques reçoivent chaque mois. Cependant, pour ouvrir droit, les organismes de versement prennent en compte plusieurs critères. Parmi ces critères figurent l'âge et la dépendance : les personnes âgées de plus de 20 ans, ainsi que celles ayant plus de 16 ans et n'étant plus à la charge de leurs parents, peuvent prétendre à l'AAH.

Le taux d'incapacité est un autre facteur déterminant, et il doit être estimé entre 80% et 50% en fonction du degré de handicap. L'accès à l'emploi est également pris en compte pour calculer ce taux. Enfin, la résidence en France et la position dans le barème des ressources constituent des critères incontournables pour l'éligibilité à cette allocation. À noter que c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui est en charge de l'attribution de l'AAH.

Bien que cette aide représente une sorte de bouée de sauvetage pour les personnes en situation de handicap, elle peut varier en fonction des circonstances. Des réductions allant de 20 à 30% peuvent être appliquées dans certains cas. En cas d'incarcération, une réduction pouvant atteindre 30% peut être envisagée, basée sur le montant de base de l'AAH (environ 669 euros). Une hospitalisation de plus de 2 mois dans un établissement spécialisé peut également être sujette à une réduction de 30% de l'AAH.

Comment demander la AAH ?

Pour pouvoir bénéficier de l'AAH, la première étape consiste à se tourner vers la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de sa résidence. Les démarches impliquent plusieurs étapes à ne pas négliger. Le formulaire Cerfa 15692*01 doit être rempli.

La section « vie quotidienne » revêt une importance particulière, car elle détaille tous les détails des difficultés qu'un handicapé est confronté au quotidien. Aussi, un certificat médical récent, une copie de la pièce d'identité, une preuve de domicile, et éventuellement une attestation de jugement en protection juridique sont nécessaires. Enfin, le dossier peut être déposé en ligne ou par courrier, avec la possibilité d'obtenir de l'aide de professionnels de la MDPH, de travailleurs sociaux ou d'agents de France Services.